Deze truc gebruikt Zamarra om kleding met moddervlekken weer schoon te krijgen

Na een picknick zonder kleedje of een zomerse bui kunt u rekenen op moddervlekken. Je zou denken dat die makkelijk uit textiel spoelen, maar niets is minder waar. Eenmaal ingewassen zijn de vlekken nauwelijks meer te verwijderen.

De oplossing is gelukkig simpel: zo snel mogelijk uitspoelen in water en dan weken met Biotex Groen. Is er nog een vlek zichtbaar, smeer deze dan in met ossengalzeep of groene zeep en borstel dit goed in de stof met een nagel- of tandenborstel. Daarna wassen in de wasmachine.