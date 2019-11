Ⓒ HH

Het is één van de wereldwonderen van de natuur. Zichtbaar vanuit de ruimte. En met een kleurrijke koraalpracht die elke bezoeker betovert: het Great Barrier Reef in Australië. Toch begint menig toerist er met lood in de schoenen aan een excursie: want hoe goed of slecht staat het rif ervoor?