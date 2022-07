Al tijdens staalproductie CO2 afvangen en waterstof maken

’Staalbedrijven en raffinaderijen kunnen met deze innovatie goedkoper en energiezuiniger op grote schaal waterstof produceren dan momenteel mogelijk is,” vertelt TNO-onderzoekster Soledad van Eijk.”

Duurzame tussenoplossing

De waterstof die op deze manier wordt geproduceerd heet ’blauwe waterstof’. In tegenstelling tot ’groene’ waterstof, die wordt gemaakt met op groene wijze opgewekte elektriciteit, wordt de ’blauwe’ variant geproduceerd van de rest- en synthesegassen van fossiele brandstoffen, waarbij de CO2 wordt afgevangen. „Het is veel goedkoper”, onderstreept Soldedad. „Want groene waterstof is nog schaars en daardoor duur. Blauwe waterstof kan daarom een duurzame tussenoplossing zijn voor de transitie naar een volledig op groene waterstof draaiende economie.”

Ze noemt nog meer voordelen van de TNO-technologie, genaamd SEWGS. „In plaats van de CO2 op te slaan onder de grond, kan het broeikasgas deels worden gebruikt als grondstof voor chemische producten en kunststoffen.

Vijftig kiloton koolstofdioxide

TNO demonstreerde de werking van zijn innovatieve proces al succesvol bij de Zweedse staalgigant SSAB. Een proefinstallatie verwerkte 800 kubieke meter hoogovengas per uur van een van de fabrieken. Dagelijks ving de tien meter hoge kolom veertien ton CO2 af. „De volgende stap is een installatie van vijftig kiloton koolstofdioxide per jaar”, zegt de onderzoekster. Met met wel vijf reactoren.”

Dat is volgens haar de eerste stap naar commerciële toepassing van de TNO-uitvinding: „Er zijn al bedrijven geïnteresseerd.” Er is echter nog veel werk aan de winkel want een beetje staalfabriek stoot al zo’n twee megaton per jaar uit.

Kunstmest

In Zweden hebben Soledad en haar collega’s ook successen geboekt met de omzetting van staalgas in waterstof. In het lopende project gaan ze daarvan ammoniak maken en dan met de afgevangen CO2 kunstmest. „Dat is veel doelmatiger en milieuvriendelijker dan dat voor het fabriceren van kunstmest apart aardgas wordt aangevoerd”, beklemtoont ze. Want dat is de kern van de TNO-innovatie: die is superefficient. Er kan al tijdens het productieproces onder hoge druk koolstofdioxide worden afgevangen en energie worden omgezet in waterstof. „Deze techniek kan het verschil maken in de strijd tegen de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde”, zegt de bevlogen wetenschapster. „Dat willen we de wereld laten zien.”