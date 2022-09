De ’Nash’ van Michiel (71) is als een rijdende huiskamer

Auto: Nash Ambassador Eight

Bouwjaar: 1938

Geschatte waarde: 27.500 euro

Motor: 8-cilinder in lijn, 4274 cm3, dubbele ontsteking

„Voor mijn werk was ik regelmatig in de buurt van Veghel en af en toe liep ik binnen bij een soort autoverkoopmuseum omdat ik nieuwsgierig naar een 1955 Buick stationcar was. Deze Nash Ambassador stond er ook. Een gaaf ding. Maar lichtblauw? Nee.

Toch bleef de Nash me trekken. Ik begon zelfs aan de kleur te wennen. Maar de prijs was fors. Zes jaar nadat ik de auto voor het eerst had gezien, heb ik toch een bod gedaan.

De rit naar huis verliep slecht. Het miezerde, we reden over een binnenweg en ineens naderden we een chicane. Ik schatte het verkeerd in en de oude banden deden de rest, we gingen vol over een betonnen rand heen. Het achterwiel krom en een deel van de vooras verbogen.

De auto komt uit Texas. Er zat totaal geen roest op en de motor liep perfect. Ik heb hem gereviseerd. Hij rijdt nu zo fijn dat ik er met mijn vrouw afgelopen zomer mee op vakantie in Frankrijk ben geweest. Tijdens die vakantie heb ik zo’n tien uur gesleuteld... Voornamelijk aan de benzinetoevoer. Autopech is de leukste pech die er is. Je komt altijd mensen tegen, iedereen komt je helpen en je staat in garages en schuurtjes in bakjes naar onderdelen te zoeken.

Afgezien daarvan reed het fantastisch. Een rijdende huiskamer; je zit als een koning op het bankstel! Het comfort is geweldig. Ik heb meerdere klassiekers en bedenk weleens welke ik beslist wil houden. Deze Nash hoort daar zeker bij!”

Kijk voor een filmpje op youtube.com/autovisie.