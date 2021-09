Dit mag nooit meer weg: de wandelstok van reislustige overgrootvader

Er zijn van die voorwerpen die door de familie zwerven en die op zich bijzonder zijn, qua uiterlijk of ouderdom maar waarvan niemand precies de achtergrond weet. Grootouders en oudtantes of -ooms die ’het verhaal’ kenden, zijn overleden. Weggooien dan maar? Wim Sanders vindt van niet.

Via een overleden oom kwam deze wandelstok met fraaie schildjes bij zijn nichtje terecht. Zij ging op onderzoek uit. „Ze kwam tot de conclusie dat de stok van mijn overgrootvader is geweest, van mijn vaderskant.” „Het bijzondere is dat er schildjes van onder meer Kassel Löwenburg en Winterberg op zitten. Ik kan me niet voorstellen dat die man daar ooit is geweest!”

Reizen was rond 1900 immers lang niet zo gewoon; een tripje naar Amsterdam of omgekeerd naar de Duitse grens was een hele onderneming. De stok staat nu bij Wim. „Mijn nichtje vond dat ik er recht op had omdat ik de enige zoon ben van de jongste in het vroegere gezin.”

Erg jammer dat Wim niets meer te weten zal komen over zijn reislustige familielid. „Ik dub nu over de volgende eigenaar van de wandelstok die op deze manier toch een familiestuk is geworden. Ik heb geen zoon, wel een stiefzoon. Maar eigenlijk vind ik dat de stok meer toekomt aan de oudste zoon van mijn jongste zus. Een gevoelsdingetje. Ik ben zijn peetvader.”

Zo is een familietraditie mét bijzonder verhaal geboren.

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl