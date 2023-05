Dagrecept: Taco’s met makreel, rode kool en salsa

Nodig voor 4 personen:

- 1/2 kleine rode kool (geschaafd)

- 1 tl fijn zout

- 2 rijpe avocado’s (plakjes)

- 8 kleine maistortilla’s

- 3 blikjes (à 110-125 g) gerookte makreel op olie (uitgelekt, in vlokken)

- 4 tomaten (zaad verwijderd, grof gehakt)

- kleine rode ui (fijngehakt)

- bosje koriander (grof)

- sap van 2 limoenen

- 8 el zure room

- 2 el pittige chilisaus

Bereiding

Doe de kool in een vergiet en strooi het zout erover. Wrijf de kool er geheel mee in en laat 20 minuten in de gootsteen uitlekken. Doe voor de salsa de tomaten in een kom en schep de ui, koriander en de helft van het limoensap erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Zet apart. Meng in een andere kom de zure room met de chilisaus, voor de pikante zure room. Meer of minder chilisaus is helemaal prima. Schep de avocado om met de rest van het limoensap. Druk een teveel aan vocht uit de kool en doe de kool in een schone kom. Verhit een koekenpan en verwarm de tortilla's circa 30 seconden per kant, tot ze warm zijn en bruine vlekjes hebben. Serveer de warme tortilla’s met de pikante zure room, salsa, kool, avocado en makreel. Alleen nog een kwestie van stapelen en opvouwen.