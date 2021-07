Recept: zo maak je Demian Parasmo’s signatuurgerecht tortellini in brodo

Nodig voor de paddenstoelenvulling (4 pers.):

400 gr shii-take

4 knoflooktenen

2 sjalotten

1 el gedroogd eekhoorntjesbroodpoeder.

100 gr walnoten (geroosterd en fijngehakt)

2 takjes tijm

6 el extra vergine olijfolie

20 gr plantaardige floraboter

Snijd shii-takes, sjalotten en knoflook zo fijn mogelijk en bak dit mengsel in een grote koekenpan op middelhoog vuur in olijfolie en boter. De paddenstoelen laten vocht los dat verdampt, waarna ze langzaam goudbruin kleuren. Voeg halverwege tijm en eekhoorntjesbroodpoeder toe. Als het mengsel tot de helft is geslonken en lichtkrokant is, zet je het vuur uit en laat je het mengsel afkoelen.

Tortellini:

200 gr silken tofu

3 el extra vergine olijfolie

2 el water

210 gr 00-pastameel

110 gr semolina (griesmeel)

Mix met een staafmixer tofu, olijfolie en water tot een gladde massa. Meng de 2 soorten meel en maak met je handen een kuiltje in het midden. Doe daar tofumassa in en werk langzaam met een vork beetje bij beetje wat bloem naar het midden toe door het imengsel. Als je een samenhangend deeg krijgt kun je ca. 10 min. met je handen gaan kneden tot het deeg stevig, elastisch en soepel is. Verpak het deeg strak in plasticfolie en leg minstens een uur in de koelkast.

Verdeel deeg daarna in 4 stukken. Je gebruikt steeds 1 stuk en dekt de andere stukken af. Haal het deeg door de pastamachine, steeds een stand fijner tot je pasta hebt zo dun is als papier. Snijd rondjes van ongeveer ca. 12 cm uit het deeg met een steekvorm of een glas met dezelfde doorsnede. De restjes kun je weer bij elkaar kneden en voor nog een keer later gebruiken. Leg 1 theelepel vulling in het midden van de uitgesneden pasta en maak met je vinger de randen lichtelijk nat met water. Vouw het deeg over elkaar tot een halve maan. Vouw de ronde kant om, en verbindt dan de 2 uiteinden met elkaar en knijp er zachtjes in om ze vast te maken. Leg tortellini’s op een licht bebloemd oppervlak en bedek met een schone theedoek tot je klaar bent om ze te koken (zie Dashi).

Dashi:

2 L water

20 gr kumbu (toko)

60 gr gedroogde shii-take (toko)

6 el sojasaus van goede kwaliteit

5 steranijs

versgemalen zwarte peper

4 takjes marjoraan

Week kumbu en shii-take een uur in een pan met 2 liter water. Breng vervolgens op laag vuur aan de kook, zet het vuur uit en laat een uur afkoelen. Zeef kumbu en shii-take uit de bouillon en zet weer op het vuur met steranijs en sojasaus. Laat 20 min. pruttelen tot de bouillon de smaken goed heeft opgenomen. Proef en breng op smaak met zwarte peper en eentueel nog wat sojasaus. Breng de dashi aan de kook en voeg een paar takjes majoraan toe. Kook de tortellini 2 minuten en serveer in de hete bouillon met als garnering de takjes majoraan en een scheutje olijfolie.