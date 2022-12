Premium Het beste van De Telegraaf

Streetart Frankey brengt vrolijkheid met zijn kunst: ’Dankbaar voor elke lach’

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Een tong die uit een ventilatierooster steekt, Buurman en Buurman die op ’n stellage(tje) een straatnaambordje onder handen nemen, Muppets Waldorf and Statler die plots in een hoekje in een muur prijken: het werk van de Amsterdamse Frank de Ruwe, a.k.a Streetart Frankey duikt overal en praktisch wekelijks in Amsterdam op. Voor zijn werk leukt hij alledaagse dingen in het straatbeeld op met kleine kunstwerken.