Het nieuwe jasje van VRIJ

Eindelijk, de zomervakantie is aangebroken. En we kunnen weer op reis! Hoewel de meesten van ons genieten in eigen land, druppelen de vliegtuigen weer langzaam vol. Ook ik heb mijn gezondheidsverklaring en mondkapje klaarliggen, over een paar dagen vlieg ik naar mijn vakantieadres in Alicante. Onze naam doet anders vermoeden, maar mijn collega’s en ik zijn al een tijd niet vrij geweest. Daar waren we te druk voor, want VRIJ is sinds deze week in een nieuw jasje gestoken. En zoals u ziet, in hetzelfde formaat als de rest van De Telegraaf.

Het was een onvermijdelijke maatregel, maar we hebben alles op alles gezet er iets moois van te maken. Zo blijven de favoriete rubrieken, we hebben de vormgeving opgefrist en uiteraard het vertrouwde VRIJ-gevoel intact gelaten. En dus: veel vrolijkheid, advies en inspiratie. Zoals gebruikelijk pakken we flink uit met onze reisreportages en laten we ook u aan het woord in ons reisgedeelte. In de rubriek check-in geeft de lezer zijn mening over reiszaken, in de nieuwe rubriek mijn vakantie worden reiservaringen gedeeld, in uit en thuis vertelt u over vertrekken en thuiskomen. En dan het leven thuis, ook dat hoort bij VRIJ. Zo geeft dierenarts Piet Hellemans bijvoorbeeld advies over onze huisdieren. Fons van Westerloo praat ons bij over de tv-wereld, Zamarra Kok geeft schoonmaaktips, Felix Wilbrink neemt ons mee in zijn culinaire wereld, Renee Lamboo geeft bespaartips. Zodat we geld overhouden om een droomauto te kopen, zoals de eigenaren in de rubriek mijn garage dat deden. Of om uit eten te gaan, bijvoorbeeld op advies van onze recensent Pieter Nijdam.

En natuurlijk om er eindelijk weer lekker op uit te kunnen. Meer dan ooit ontdekken we hoe leuk en gevarieerd Nederland is. Zo was ik zelf pas in Volendam en voor het eerst op Marken, een totaal andere wereld op slechts twintig minuten rijden van mijn woonplaats.

En nu dus op naar Spanje. Ik vind het vliegen nog wel spannend, maar daarna..

Geniet van de zomer, geniet van VRIJ!

