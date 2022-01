Zuurkool met worst, ananas en rozijnen

Het is het favoriete zuurkoolgerecht van Elly Heere en haar echtgenoot Willem uit Terschelling. Ze eten deze schotel in de winter liefst twee keer per maand. Het moge duidelijk zijn na de eerdere schotel met cranberrycompote: zuurkool houdt van een zoetje!

Zo maak je de zuurkool van Elly en Willem: „Kook de zuurkool in de wijn op laag vuur, ongeveer 25 minuten. Laat het daarna uitlekken in een vergiet. Fruit vervolgens in een koekenpan de gesnipperde ui in wat olie, voeg de blokjes ananas toe, evenals de rozijnen, de stukjes gember en kruidnagel. Vet een vrij diepe, vuurvaste schaal in. Leg de rookworst in plakjes op de bodem van de schaal. Schep het uienmengsel hierop, vervolgens de zuurkool, dan de appelmoes en dek het af met de aardappelpuree. Strooi er wat paneermeel over en hier en daar een klontje boter. Doe de schaal vervolgens dertig minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden.”

Nodig voor 2 personen:

- 300 g zuurkool

- 1 dl droge witte wijn

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 rookworst

- 1 klein blikje ananasstukjes

- 1 klein potje appelmoes

- 1 tl kruidnagel

- 2 el gehakte gember

uit potje

- 60 g rozijnen

- aardappelpuree van

700 g aardappelen