Spreekuur: is de deltavariant extra gevaarlijk voor hartpatiënten?

Door Leonard Hofstra Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto 123rf

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog, dermatoloog, seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Tien jaar geleden heb ik twee stents in mijn hart gekregen. Door alle nieuws op internet heb ik me nog niet willen laten vaccineren. Is de deltavariant net zo gevaarlijk voor hartpatiënten als de oorspronkelijke corona?