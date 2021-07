Onderzoek: liever voedsel dan zwemvest aan boord bij ’t varen

Varen: we doen het in ons waterrijke landje graag. Bijna een kwart geeft aan het liefst meerdere keren per jaar het water op te gaan, blijkt uit onderzoek van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.

Eenmaal op het water kiezen Nederlanders hun prioriteiten: lekker eten (79%) en zonnebrand (69%) staan boven de toch best belangrijke reddingsvesten (59%) op de lijst van benodigdheden.

Maar goed, ondanks dat Nederlanders braaf zonnebrand meenemen, lijken ze deze niet actief te gebruiken. Vragen we naar de grootste bloopers op het water, dan is dat voor 23% rood als een kreeft terugkeren aan wal. Opgevolgd door spullen in het water laten vallen (12%) of omslaan met een roeiboot of kano (11%). Hoe we eruitzien op het water, maakt Nederlanders dan weer weinig uit: er wordt voornamelijk gefreestyled met comfortabele kleding (38%).

Ook willen we eenmaal op het water ook actief doen: bijna een kwart (23%) van de niet-watersporters wil graag een watersport proberen, waarbij duiken (21%), zeilen (15%) en surfen (13%) hoog scoren.