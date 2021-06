Woontrend: zo creëer je een bohemian chic interieur

Retro

Geef het interieur wat meer kleur en sfeer met de Etna Retro koelkast van Etna in frisgroen die je gewoon midden in je woonkamer zet. Energiezuinig en handig met vriesvak en speciale functies om het eten lang vers te houden.

Eropuit

Foto: Volkswagenbusje uit de jaren 70 en speelkleed VAN van Studio Vacay

Je hebt niet veel nodig om eropuit te gaan. Zelfs thuis is ‘spelen’ het beste advies voor een vakantiegevoel. Kinderen maken fantasie reizen met dit speelkleed van Studio Vacay

Regenboog

Rotan bestek van Maison Margaux en regenboogspons van Schoenstaub

Iconisch voor de hippietijd is de regenboog. Tegenwoordig zien we dit symbool van vrijheid overal terug. Met zo’n simpel regenboogsponsje van Schoenstaub wordt afwassen een stuk leuker!

Folklore

Servieskast Mason van Urban Outfitters en Hybrid The New Era van CTRLZAK voor Seletti

Met het servies Hybrid The New Era voor Seletti creëer je op tafel een nieuw folkloristische sfeer vol bonte kleuren en dessins. Elk bord is net niet rond en bestaat uit twee delen die ‘aan elkaar zijn geplakt’ maar ze passen net niet en dat is dan weer juist de bedoeling. Het inspireert om anders tegen dingen aan te kijken en out of the box te denken.

Tropisch botanisch

Behang Les petites histoires - Brocéliande van Elitis

De sfeer van tropisch botanische kleuren en dessins slaat aan in onze interieurs. We durven weer te experimenteren met behang dat de hele kamer in één keer opfleurt zoals dit behang van Elitis in een trendy kleurenmix. Met dit modische behang loop je voorruit op de trends.

Houtfineer

Jenga Mega Jumble Tower van Sunnylife en vaas Dagg van Svenskt Tenn

Wil je een chique retro sfeer met een tijdloos karakter? Dan mag houtfineer op de wanden niet ontbreken. Deze Querkus Oak Havana uit de collectie van Leeuwerik met een matte uitstraling verrijkt het interieur. Een gemixt bloemboeket op tafel van Svenskt Tenn maakt de bonte sfeer compleet. En ’s avonds een spelletje Jenga, niet alleen leuk tijdverdrijf maar ook een vrolijke sfeermaker voor in huis.