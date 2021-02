In deze B&B in Friesland geniet je van het beste ontbijt ooit

Uitgerust voor zaken, dat klinkt al rustgevend nog voor je überhaupt in de Friese boerderij in Heerenveen bent gearriveerd! En dan hebben we de zachte boxspring in een van de zes kamers nog niet eens geprobeerd.

De binnenkomst in de in 1830 gebouwde boerderij is al verrassend: de muren, het kenmerkende puntdak en de binten van het gebouw zijn allemaal authentiek, maar daarbinnen plaatste architect Bart Vos zes moderne kubussen die als kamer dienen.

Lesje Fries

Eenmaal de voordeur open, sta je dus eigenlijk in een geraamte, inclusief klinkers op de vloer. In de gezellige gemeenschappelijke ruimte staan een robuuste tafel en keuken uitnodigend klaar om aan te schuiven, met een trustbar even zo verleidelijk om de hoek. De kamers zelf zijn op z’n Fries genummerd met Ien, Twa, Trije, Fjouwer enzovoorts, ook goed voor de eerste lessen Fries.

Onze kamer Twa bevindt zich op de tweede verdieping, te bereiken door weer zo’n robuuste houten trap en onder het schuine dak waar bij goed weer een ware groene oase aan planten staat, al zijn die nu zorgvuldig opgeborgen voor de aankomende kou. De gevlochten zitjes met (nep)bontjes erover gedrapeerd hebben een weids uitzicht over de uitgestrekte weilanden waar het water zich doorheen kronkelt, veel Frieser wordt het niet!

Designbad

Achter de glazen deur van Twa vinden we een tikje Scandinavische wereld, met een grote hoogglans ronde eettafel met mintgroene kunststoffen designstoeltjes, een kleur die ook weer in de tegels van de badkamer en suite (met designbad!) terugkomt. Op de houten pantry vinden we zo’n beetje alles wat we nodig hebben om de kamer niet meer te hoeven verlaten: thee, koffie, wijn en een hoeveelheid chocolade waar een mens blij van wordt.

Ook blij worden we van gastvrouw Bianca Veenstra-van der Wal, die zo enthousiast is over niet alleen haar B&B (logisch en terecht) maar ook de omgeving dat het aanstekelijk is; een ware trotse Fries.

Beste ontbijt ooit

Hoewel het weer er niet naar is, is de tuin in de zomer ongetwijfeld heerlijk. Van daaruit stap je zo een bij te huren sloep in of SUP-board op. Heb je heel andere wensen? Bianca is een wandelend VVV-kantoor met haar kennis en gastvrijheid. Zo gastvrij zelfs, dat er ’s avonds een online wijnproeverij van Into the wine is ingepland, inclusief uitgebreide borrelplank.

Op eenzelfde plank, maar dan van zeker een meter lang, wordt de volgende ochtend een van de meest uitgebreide ontbijtjes ooit in de historie van Hotel van de Week gepresenteerd. Het is een uitdaging om het ding de trap op te krijgen, door corona kan het nu even niet in de fijne keuken, maar eenmaal boven eten we onze kleine kater weg met croissantjes met smakelijke aardbeien, een versgekookt eitje, smoothie, yoghurt met granola, fruit, Amerikaanse pannenkoekjes en hartig belegde broodjes.

We zijn niet alleen Uitgerust, maar ook volgegeten voor Zaken!

In ’t kort

Interieur

Scandinavisch, dus veel wit, hout en design, afgewisseld met mintgroen en matgoud van bijvoorbeeld het kledingrek.

Locatie

Aan de rand van Heerenveen, met de weilanden, een bos en strand vlakbij. Voldoende eigen parkeergelegenheid op het erf.

Service

Aan Bianca heb je een goede: die vertelt honderduit en wee alles wat je wilt weten, en dat op een enthousiaste manier.

Praktisch

Inchecken gebeurt vanwege corona nu online, met een via de mail gekregen code is de deur te openen en zijn faciliteiten als diner of borrelplank vooraf te bestellen.

Vanaf ongeveer 137 euro per nacht, uitgerustvoorzaken.nl.