5 voedingsmiddelen met verrassende gezondheidsvoordelen

Mosterd als vitaminebom

Een likje op de boterham met kaas, een flinke klodder op de bitterbal of een mespunt als smaakmaker in de sladressing: mosterd geeft sjeu aan menig gerecht of hapje. Maar ondanks dat het een verrijker is, en vaak wordt verwerkt in een saus of vetrijke dressing, is pure mosterd – of beter gezegd mosterdzaad – een bron van vitaminen. Mosterdzaad, het hoofdbestanddeel van mosterd, bevat onder andere ijzer, magnesium, vitamine A, vitamine C en omega 3-vetzuur. Dat heeft vele gezondheidsvoordelen, waaronder de bevordering van vetverbranding. Omega 3-vetten zorgen er namelijk voor dat vetten gemakkelijker afgebroken kunnen worden door het lichaam. Het ligt er dan vervolgens natuurlijk wel aan wát voor soort mosterd u eet: kiest u een mosterdsaus met mayonaise of room, dan zullen de kilo’s er nou niet per se af vliegen.

Herstellen met chocolademelk

Chocola na het sporten? Kan best: chocolademelk is in de sport- en fitnesswereld een graag gezien drankje om de spieropbouw en het spierherstel te bevorderen. Chocolademelk bevat namelijk de koolhydraten en eiwitten die nodig zijn om spierpijn na inspanning te beperken en om de spieren weer te laten aansterken nadat u ze er flink van langs hebt gegeven in de sportschool of op het sportveld. Let wel: de meningen verschillen. De koolhydraten en eiwitten zijn dan wel precies wat u nodig hebt, maar daar houdt het bij chocolademelk niet mee op. Het zoete drankje bevat daarnaast veel suikers en calorieën die dan weer niet helemaal passen bij een suikerarm dieet met bijbehorend sport- en beweegritme.

Appelazijn: een wondermiddel

Appelazijn is even veelzijdig als zuur. En als u wilt profiteren van de gezondheidsvoordelen die zich in uw lichaam afspelen wanneer appelazijn z’n werk, doet, zult u toch echt even door de zure appel heen moeten bijten. Het goedje staat namelijk bekend als een effectieve verlager van de bloedsuikerspiegel, maar daarvoor wordt toch echt geadviseerd dat u één a twee lepels azijn naar binnen werkt voor het slapengaan. Met name voor mensen met diabetes een dankbare natuurlijke weldoener, dus. Daarnaast zorgt appelazijn voor een betere stofwisseling, helpt het goedje acné tegen te gaan bij uitwendig gebruik en zou het sommigen sneller een ‘vol’ gevoel geven, waardoor het een mooie aanvulling kan zijn op een dieet.

Kaneel voor een goede adem

Nee, u hoeft geen hap kaneel te nemen als u ’s ochtends wakker wordt met een nare smaak of geur in uw mond. Sterker nog: dat wordt door artsen afgeraden, dus liever niet. Om toch een vervelende mondgeur te bestreden met deze zoete specerij, kunt u het vermengen met honing en water en ermee gorgelen. Kaneel heeft namelijk een antibacteriële werking, en laat een slechte geur in de mond nou nèt ontstaan door de ophoping van bacteriën. Kaneel wordt ook vaak gebruikt als bestanddeel van natuurgeneeskundige middelen. Zou zou het ingrediënt ontstekingsremmend kunnen werken, het helpt mogelijk bij afvallen en zou zelfs voor sommigen het libido verhogen.

Sterke haren dankzij spinazie

Dat verhaal over spierballen door spinazie: dat is grotendeels een fabeltje. Ja, er zit ijzer in spinazie en daar word je op papier sterk van, maar de concentratie is te laag om er de spierballen van te doen groeien. Waar dat ijzergehalte wél goed voor is in deze lage hoeveelheid: voor een sterkere haardos! (Overmatig) haaruitval wordt in veel gevallen onder andere veroorzaakt door voedingsstoffentekort, waaronder ijzer. Het ijzer in spinazie kan ervoor zorgen dat de haarzakjes sterk worden of blijven en dat haaruitval geremd wordt. Het is geen wondermiddel en zal een kalend hoofd echt niet ineens verrijken met een stel wilde manen, maar het sterkt de haren bij de wortels en kan het proces van uitval vertragen.