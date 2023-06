Lekker kraken: dit is onze top 3 van ambachtelijke chips met zeezout

Wie kan zich nog herinneren dat we vroeger slechts twee soorten chips hadden? Naturel en paprika, meer keuze hadden we niet. Vervolgens kwamen er steeds meer varianten op de markt: bolognese, cheese onion en dikker gesneden ribbelchips.

Op een bepaald moment werd de consument zelfs bij de smaakontwikkeling betrokken. Lays (het vroegere Smiths) kwam vervolgens met de smaken ketchup en patatje joppie. De aardappelchips werden ook steeds meer verfijnd met smaakmakers als oregano, chilipeper en bieslook. Er kwamen ’light chips’ op de markt met minder vet maar met naar verhouding meer koolhydraten, waardoor het verschil in kilocalorieën verwaarloosbaar is.

De meest recente trend (al bestaan ze al jaren) zijn de ’met de hand gebakken’ chips (al lijkt me dat vrij onwaarschijnlijk), vaak ongeschild en met een rustieker uiterlijk. Kettle chips was een van de eersten, waarna de supers volgden. We testen deze week ambachtelijke naturel chips met zeezout, waarbij we de Kettle chips met zeezout nergens aantroffen.

De Boerderij Chips uit Nederland (onder meer bij Albert Heijn en Jumbo) vielen meteen af. „Smaakt echt naar aardappel, maar niet zo knapperig.” „Te hard en ik mis ook zout”, merkte een andere collega op. De duurzame Hoeksche Chips (van hetzelfde moederbedrijf als de Boerderij Chips) overtuigden evenmin. „Te stug en te dik.” „Flauw en keihard.” Drie merken scoorden uiteindelijk ruim voldoende: Albert Heijn, Tyrells en Kraax (Aldi).

Top 3

1. „Precies de juiste kraak en niet te zout”, was het oordeel over de Robuuste chips met zeezout van Albert Heijn. „Een goede bite, volle aardappelsmaak, misschien een iets fletse kleur, maar verreweg de beste.” €1,99 per 150 gr

2. Deze week vinden we het Britse Tyrells (onder meer bij Albert Heijn, Jumbo, Coop en Plus) op de tweede plaats terug. „Heerlijk knapperig, niet te zout, een echte dooreter.” „Mooi dun gesneden en mooi krokant.” Sommige collega’s hadden toch wat meer zout gewild. €2,99 per 150 gr

3. De ’hand cooked’ chips van Kraax, het huismerk van Aldi, deed ook goede zaken en is het goedkoopste van de top drie. „Gewoon prima, goed zout en knapperig.” „Neigt misschien iets te veel naar normale chips.” €1,50 per 150 gr