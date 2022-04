Dit mag nooit meer weg: klok die als kluis dient

Deze klok deed ook als kluis dienst! Een mooi familieverhaal van Ria Buijs-Hartman over de ’klok van opa’. Zij groeide op met haar grootouders gezellig dicht in de buurt.

„Toen mijn ouders in 1950 trouwden, waren er geen huizen, net als nu. Mijn opa en oma deelden hun huis in Den Haag in tweeën en namen zelf beneden hun intrek.”

Ria’s ouders gingen op de eerste etage wonen. Twee slaapkamers werden netjes tot kamer en suite verbouwd en zo was iedereen onderdak.

Vadertje Drees

„Opa was een echte PvdA-man. Via de radio met slechts twee zenders kreeg ik altijd het VARA-programma Morgenrood mee. Ik kan me nog goed herinneren dat opa met zijn eerste AOW-uitkering thuiskwam. Wat was hij blij met Vadertje Drees die hem geld gaf terwijl daar geen werkzaamheden tegenover stonden!”

Ria ziet opa nog zo terugkomen van het postkantoor waar hij zijn geld had geïnd. Zo ging dat immers nog in die tijd. „Hij pakte een stoel en borg het geld weg in de klok die vrij hoog aan de muur hing. Zo was het veilig bij een eventuele inbraak.”

De klok kwam na het overlijden van opa bij haar ouders terecht. Nu hangt hij alweer heel wat jaren bij Ria aan de muur. „Ik vertel het mooie verhaal van het geld in de klok en hoe blij opa met zijn AOW was, vaak aan mijn kleinkinderen. Het is de bedoeling dat deze klok nog heel lang in de familie blijft.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl