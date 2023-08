Betere voorbereiding op watersnood: jonge geleerde doet onderzoek in proefrivier op TU-terrein

Auto’s, caravans en delen van huizen die door straten drijven tot zij stranden bij een brug. De TU Delft onderzoekt wat puin bij een oeververbinding doet met de stijging van het water. Zodat we beter voorbereid zijn op rampen als in 2021 in Limburg.

Daan Poppema in zijn watersnoodlab. Ⓒ FOTO Rene Oudshoorn