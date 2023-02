Dit mag nooit weg: Ponkie reist mee de wereld over

De moeder van Hendrie van der Werf breide veel. Sjaals, wanten, truien, sokken en knuffels vonden gretig hun weg naar kinderen, kleinkinderen en goede doelen.

Hendrie maakt regelmatig verre reizen. „Vanaf 1995 deed ik dat in gezelschap van een van die door mijn moeder gebreide knuffels. Niels, het toen vierjarige zoontje van mijn broer, doopte het poppetje Ponkie.”

„Ponkie bracht in eerste instantie veel tijd in de rugzak door en zag nauwelijks het daglicht. Maar gaandeweg liet hij zich steeds vaker zien en werd hij zelfs een bezienswaardigheid.”

Hendrie zette hem regelmatig op de foto op het Rode Plein, de Chinese Muur en andere bekende en minder bekende wereldse plekken. „Dat leverde leuke reacties op. Ook voelde hij zich thuis onder de mensen. In Barcelona poseerde Ponkie tussen een groep Japanse schoolmeisjes en in Indonesië had hij in een overvolle bus een mooi plaatsje naast de chauffeur. Mijn moeder is al ruim 20 jaar dood, maar ik voel nog altijd een beetje haar aanwezigheid wanneer ik met Ponkie op stap ben.”

Bijna drie jaar geleden raakte Hendrie het gebreide poppetje tijdens een wandeling kwijt, nota bene in Nederland. Maar dankzij een adreskokertje werd hij een aantal dagen later in een envelop thuisbezorgd. „Nog steeds heb ik contact met Eva, de vindster. Ponkie, een alledaagse knuffel die toch bijzonder werd. Zo bijzonder dat het niet in me opkomt om hem weg te doen!”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl