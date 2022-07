Vochtproblemen in de badkamer voorkomen: zo maak je de wanden waterdicht

Laatst zat mijn meissie allemaal plannetjes te maken voor een badkamer. Nee, niet voor ons, een vriendin wilde graag een nieuwe badkamer. Voorlopig zat het er nog niet in, want tja: een behoorlijke uitgave en hoewel deze badkamer er al twintig jaar in zat, voldeed hij nog prima. Maar toen belde de vriendin toevallig. Er zat allemaal schimmel achter het hoofdeinde van het bed. Aan de andere kant van die muur zat de douche in de badkamer die nog prima voldeed. Niet dus. Er zat vocht achter de tegels. Hoe kan dat nou?

Tegels, voegen, kitranden en lijm zijn waterwerend, niet waterdicht. In het glazuur van de tegels, maar ook in voegen en kitranden kunnen op den duur barstjes ontstaan waardoor vocht zijn weg naar binnen vindt. Bij de vriendin werd het vocht opgemerkt omdat er aan de andere kant van muur behoorlijk wat schimmel zichtbaar was, maar meestal merk je het pas als de tegels van de muur springen.

Het heeft altijd het nodige hak- en breekwerk tot gevolg. Voorkomen is in dit geval veel beter dan genezen. Daarom moet je de wanden achter de tegels waterdicht maken. Hiervoor kun je kimband gebruiken, een combinatie van een pasta en een soort tape. De pasta breng je ruim en dik in de hoeken aan. Daarna druk je brede tape in de pasta. Zorg dat alles glad is en smeer er nog een laag pasta overheen.

Kimband gebruik je omdat muren wat kunnen gaan werken en uit elkaar kunnen gaan staan. Het zorgt ervoor dat de aansluiting tussen muur en vloer waterdicht blijft. Smeer de pasta ook over de hele wand, zeker in je doucheruimte. Om te zorgen dat er geen water langs het afvoerputje kan stromen, gebruik je een (tweecomponenten) afdichtingskit.

Deze kun je ook gebruiken rondom een drain of goot, de plek waar de kraan op de wastafel wordt gemonteerd, langs randen, op alle plekken waar het ene materiaal op het andere aansluit. Gebruik een flexibele kit, want beide materialen hebben een andere uitzettingscoëfficiënt.

Een goed aangebrachte kitrand kan zo’n zes jaar meegaan, afhankelijk van de kwaliteit en de schoonmaakmiddelen die je gebruikt. De kitranden af en toe controleren is geen overbodige luxe. Dat geldt overigens ook voor de voegen. Check op scheurtjes, loszittende delen en elasticiteit, van de kit uiteraard.

Ook via de schroefgaten kan vocht achter je tegels terechtkomen. Ook deze moet je afkitten. Of je gebruikt een waterdichte plug, speciaal voor natte ruimtes. Natuurlijk kies je ook voor een roestvast stalen schroef. Een extra afdichtmiddel is dan niet meer nodig.

Hadden ze die plug 20 jaar geleden al gehad, dan was het probleem bij de vriendin voorkomen. Maar stiekem was zij dolgelukkig, kreeg ze toch meteen haar nieuwe badkamer.

