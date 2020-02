Ⓒ foto’s Paul Tolenaar

Hij komt uit een ’rouwroes’, zegt Arthur van Amerongen (60). Een van zijn geliefde honden stierf recent en dat hakte er behoorlijk in bij Hollands geestigste columnist. Ineens had de ’hofnar van rechts Nederland’, die met honden en vriendin een sober bestaan leidt aan de kust in de Portugese Algarve, geen kwinkslagen meer paraat.