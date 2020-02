Recept van de dag: spruitensoep

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Afgelopen week waaide het zo hard, dat het water op de Kromme Rijn de andere kant op leek te stromen. Mijn tuin is totaal onbegaanbaar. Achterin een narcis, ik wilde er haast een paraplu overheen zetten, had ik het maar gedaan, vandaag helt die wel gevaarlijk over. Tijd voor een inwendige opkikker. Wat eten we voor een beetje warmte in het lijf? Juist, spruitensoep.