Lekker idee voor de feestdagen: kaas opkloppen

Nou, vanwege de romigheid. Daarnaast is kaas opkloppen een goede manier om je kaas op smaak te brengen met andere ingrediënten. Je kunt er bijvoorbeeld olijfolie en citroensap in kloppen, knoflook en verse kruiden of juist een beetje suiker.

Natuurlijk kun je kaas ook serveren met olijfolie eroverheen, maar het geeft toch een specialere smaak als je die er juist doorheen klopt.

Experiment

Opgeklopte kaas is bovendien een heel leuke manier om te experimenteren in de keuken; het is toch net wat anders dan anders. Ook heel leuk om andere mensen mee te imponeren!

Deze kazen kun je opkloppen

Mocht je van plan zijn om een blok Gouda-kaas in je keukenmachine te stoppen: dat is misschien niet zo’n goed plan (tenzij je geraspte kaas wilt, maar dat is een ander verhaal). De kazen die zich hier het beste voor lenen, zijn van zichzelf al enigszins romig.

Denk dan bijvoorbeeld aan ricotta, mascarpone, crème fraîche en cream cheese. Ook de iets stevigere kazen, zoals (zachte) geitenkaas, brie, feta en blauwe kaas, werken prima.

In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de kaas eerst in kleine stukjes snijdt of breekt. Daarnaast kun je wat melk en/of gewone slagroom toevoegen om de consistentie iets romiger te maken.

Inspiratie

Meerdere kazen door elkaar kan trouwens ook: probeer bijvoorbeeld een mengsel van opgeklopte geitenkaas, feta, roomkaas én slagroom. Lekker bij geroosterde bloemkool.

Opgeklopte kaas kun je op heel veel manieren eten: zoet of hartig, los of in een gerecht. Het is maar net wat jij lekker vindt en ook een beetje hoe ver je voorstellingsvermogen reikt.

Maak bijvoorbeeld een spicy dip van opgeklopte ricotta met jalapeño’s en knoflook om warm flatbread in te dippen, of juist een zoete mix van opgeklopte crème fraîche met suiker voor bij je versgebakken cake.