Lijstje: de drukste vliegvelden ter wereld

Airports Council International heeft een rangschikking gemaakt van de drukste luchthavens ter wereld. Daarbij hebben ze gekeken naar het aantal passagiers van vorig jaar, dus 2021. Let wel: Hoewel de cijfers indrukwekkend klinken, rapporteerde elke luchthaven een vermindering van het aantal passagiers in vergelijking met 2019, toen we nog niet te maken hadden met corona.

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport8 in Amerika staat met stip op 1. Via deze luchthaven reisden 75 miljoen passagiers naar hun (vakantie)bestemming. Vind je dat veel? In 2019, dus vóór corona was, het we; 32% drukker!

Volgens de lijst zijn in de Verenigde Staten de meer hectische luchthavens te vinden, want er staan maar liefst acht Amerikaanse vliegvelden in de top 10. Dallas /Fort Worth International Airport staat op de tweede plaats met 62 miljoen passagiers , gevolgd door Denver International Airport (58 miljoen) , Chicago 's O'Hare International Airport (54 miljoen) en Los Angeles International Airport (48 miljoen).

Guangzhou Bai Yun International Airport, dat vorig jaar nummer één was, zag een vermindering van 8 procent in het verkeer op jaarbasis, met 40,2 miljoen passagiers geregistreerd in 2021.

Schiphol

De luchthaven van Dubai had de meeste internationale reizigers; 29 miljoen buitenlandse bezoekers gebruikten de terminals in 2021. Daarna volgen Istanbul (26 miljoen) en Amsterdam (24 miljoen).

Hier zijn de tien drukste luchthavens ter wereld:

Atlanta, Georgia, VS (ATL) – 75.704.760 passagiers Dallas/Fort Worth, Texas, VS (DFW) – 62.465.756 passagiers Denver, Colorado, VS (DEN) - 58.828.552 passagiers Chicago, Illinois, VS (ORD) - 54.020.399 passagiers Los Angeles, Californië, VS (LAX) – 48.007.284 passagiers Charlotte, North Carolina, VS (CLT) – 43.302.230 passagiers Orlando, Florida, VS (MCO) – 40.351.068 passagiers Guangzhou, China (CAN) – 40.259.401 passagiers Chengdu, China (CTU) – 40.117.496 passagiers Las Vegas, Nevada, VS (LAS) - 39.754.366 passagiers