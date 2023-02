Column Babette: Als toeschouwer heeft mijn vader vaak moeten slikken

Sinds mijn vader opa is, staat hij langs de zijlijn om zijn sportende kleinkinderen te volgen. Hij kijkt naar de voetbalwedstrijden van mijn neefje, de hockeywedstrijden van mijn nichtje. En miste tot enkele jaren geleden geen enkele wedstrijd van mijn zoon.

Tot zijn oudste kleinzoon in de pubertijd kwam, en er geen zin meer inhad. Steeds vaker sloeg hij trainingen over, was ’s ochtends zijn bed niet uit te rammen en gedroeg zich op het veld zoals pubers dat doen. Op zijn 16e hing hij zijn kicksen aan de wilgen. Mijn puber ging liever tot diep in de nacht stappen dan dat hij voor dag en douw op het voetbalveld stond. Dat opa teleurgesteld was en het ’slappe hap’ vond, deed daar niets aan af.

Als toeschouwer heeft mijn vader in het verleden vaker moeten slikken. Langs ’mijn’ hockeyveld bijvoorbeeld, waar wij er als lamlendige pubermeiden niets van bakten. Maar gelukkig was daar ook nog zijn voetballende zoon, die toen wél de sterren van de hemel speelde. Totdat ook hij de avonden in de kroeg leuker vond dan voetballen op niveau, en koos voor een (zuipend) vriendenteam. Om uiteindelijk helemaal af te haken.

Deze week was in het nieuws dat pubers vanaf 13 jaar steeds minder interesse hebben om lid te blijven van een sportvereniging. Sportclubs zien een sterke uitstroom van pubers die andere prioriteiten hebben en geen zin in zaken als vaste trainingstijden en verplichtingen. Slecht nieuws natuurlijk, een teamsport is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Ik weet zeker dat mijn vader vanachter zijn krant heeft gedacht dat dit oud nieuws is. Maar ook dat er hoop is. Want zijn oudste kleinzoon is inmiddels volwassen. En vertelde pas, tot groot plezier van opa, dat ’ie weer zin heeft om te gaan voetballen. Op een trouwe toeschouwer kan hij dan in ieder geval al rekenen.

Nu maar hopen dat niet alles gaat draaien om de derde helft.

