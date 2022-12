Premium Het beste van De Telegraaf

Wehrmacht had in 1939 plan om door Zuid-Limburg te marcheren Was prins Bernhard informant Duitse leger?

Door Menzo Willems

Bernhard met Juliana, broer Aschwin in Duits uniform, moeder Armgard en haar partner Alexis Pantchoulidzew (l.boven) Ⓒ FOTO AKG

De Duitse Wehrmacht was in 1939 van plan prins Bernhard te benaderen over de mogelijkheid om voorafgaand aan een inval via België in Noord-Frankrijk door Zuid-Limburg te marcheren. Deze pikante onthulling doet historicus Dik van der Meulen in zijn boek Bernhards Oorlog.