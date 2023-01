Lezerstip: stop dekbedovertrekken gevouwen in de droger

Onlangs mailde lezeres Julia dat haar dekbedhoes in de droger één grote bal wordt met andere was erin die dan nog nat uit de droger komt. Zamarra legde toen uit dat het kan helpen om de hoes aan de onderkant dicht te maken.

Xandra mailt nu haar tip: „Ik las de lezersvraag over dekbedovertrekken in de droger. Ik vouw mijn (nu flanellen) lits-jumeaux dekbedovertrek altijd op. Eerst twee keer over de breedte en dan nog twee keer over de lengte. Daarna leg ik de overtrek met de open kant naar voren in de droger. Vrijwel altijd komt hij er droog uit en slechts een enkele keer vind ik er nog een ander stuk wasgoed in. Wel heb ik een tamelijk royale droger die voor slechts voor de helft is gevuld, want veel ander wasgoed hang ik aan de waslijn.”

