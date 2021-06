Nederlanders kunnen op vakantie niet zonder hun huisdier

Uit alle boekingen die Belvilla voor 2021 tot nu toe heeft ontvangen blijkt dat 18% van de Nederlandse vakantiegangers hun huisdier meeneemt naar hun vakantiehuis. Dat is 64% van alle Europese huisdieren die bij de vakatiehuisverhuurder zijn aangemeld. Gemiddeld worden er per huisdierboeking één huisdier meegenomen.

Vorig jaar behoorde 45% van de in totaal 29.000 Europese huisdieren toe aan Nederlandse reizigers.

Vakantie in eigen land

Van de meereizende huisdieren verbleef 44% in 2020 in Nederlandse vakantiehuizen. Daarmee is Nederland de populairste vakantiebestemming voor reizigers met huisdieren, waarschijnlijk door de strenge coronamaatregelen van vorig jaar. Op de tweede plaats eindigde België (20%), gevolgd door Duitsland (17%).

Ruimte en natuur

Volgens dierenarts Piet Hellemans zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je je hond mee wil nemen op vakantie. Een hond vindt verplaatsing niet erg en zal extra van de vakantie genieten als er genoeg ruimte en natuur is.

Maar, zo zegt de dierenarts: „Denk goed na over de mogelijkheden die er voor jouw hond op je vakantieadres zijn en realiseer je dat je een flink deel van je dag met je hond bezig moet zijn als je hem of haar meeneemt.”

Katten zijn het gelukkigst in hun eigen territorium. Het fijnste voor je kat(ten) is als ze thuis kunnen blijven en iemand bij jou thuis voor ze zorgt, zo stelt Piet.

Vliegen raadt de dierenarts sowieso af. „Je dier zit lang in een tas of carrier, er zijn veel harde geluiden tijdens de vlucht en het is vaak lastig om ze gerust te stellen.”