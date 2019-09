Oproep: wat doe jij met jouw vakantiefoto’s?

Wat doe jij om te voorkomen dat de foto’s, hoe leuk ze ook zijn, toch telkens weer op de telefoon of camera blijven staan? Maak je een selectie van de leukste plaatjes om af te drukken of gaan alle shots in een digitaal fotoalbum? Misschien worden vrienden en familieleden ieder jaar weer verrast met een slideshow van jullie reis. Wellicht plaats je uit gemak juist alle albums op sociale media.

Graag horen we wat je met jouw vakantiefoto’s doet. Mail je reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.