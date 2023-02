Tips van Zamarra: zo geef je meubels een opfrisbeurt

Er blijven altijd wat lichaamsvetten en –zouten (zweet) achter op uw bankstel die op den duur vlekken of kringen kunnen veroorzaken. Hoe langer u deze vlekken of vervuiling laat intrekken, des te moeilijker het wordt om ze te verwijderen.

Een lederen bank maakt u schoon met een vochtige zeem en eventueel een leerreiniger die geschikt is voor de leersoort. Daarna behandelt u het leer met beschermingsproduct dat het leer voedt én de kleur ophaalt. Weet u niet welk middel geschikt is, laat u dan adviseren bij een meubelzaak.

Zijn uw meubels bekleed met textiel, controleer dan de hoezen op vervuiling of vlekken. Was de hoezen op maximaal dertig graden. Zijn de hoezen niet wasbaar, gebruik dan een zeepvrije textielreiniger. Spuit het textiel na reiniging in met een impregnerende spray die de stof vuilafstotend maakt.

Contoleer bij eetkamerstoelen of er nog overal viltjes onder de stoelpoten zitten en vervang ze zo nodig.