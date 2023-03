Welke sla blijft het langst vers in de koelkast?

Ga voor kropsla

Ⓒ 123rf

Goed om te weten: de houdbaarheid van sla is meestal langer als je kroppen sla koopt. En hoe ‘dichter’ de krop is, hoe langer de sla vers blijft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij kroppen ijsbergsla. Deze slasoort heeft de langste levensduur.

Dat geldt ook voor een krop romainesla: die gaat ook 7 tot 10 dagen mee. Een krop bladsla, zoals rode bladsla of of kropsla blijft iets minder lang vers in je koelkast: gemiddeld 5 tot 7 dagen. En heb je een krop botersla of veldsla te pakken, dan kun je die het beste zo snel mogelijk opeten: die blijft net als losse sla ongeveer 3 tot 5 dagen goed.

De laatste jaren zie je in de supermarkt ook wel kluitsla: sla waar de kluit nog aan zit (met een beetje aarde). Deze soort blijft gemiddeld een week langer goed dan andere soorten.

Voorverpakte sla bewaren

En de houdbaarheid van sla in een zakje dan? Reken gemiddeld op 3 tot 5 dagen. Waarbij je een iets stevigere slasoort als rucola altijd iets langer vers houdt dan een zachtere soort als veldsla of botersla.

Website Thekitchn deed een test en ontdekte dat losse sla (uit een zakje uit de supermarkt) tot wel 10 dagen vers blijft in een bakje met keukenpapier. Pak er een vrij grote bak bij, bekleed die met keukenpapier en schud de sla uit de zak in de bak. Dek weer af met wat keukenpapier en sluit af met de deksel.

Kropsla bewaren

Ook voor het bewaren en vers houden van kropsla zijn verschillende theorieën. Dit schijnt goed te werken: snijd een dun plakje af van de stronk van de krop en zet de krop sla daarmee in een bakje water. Daarna mag ‘ie met bakje en al in de koelkast logeren. Zo zou je een krop ijsbergsla tot wel 9 weken (!) vers kunnen houden.

Wil je er tussendoor iets van gebruiken, trek dan gewoon steeds wat van de buitenste blaadjes weg. Plaats daarna de krop met de steel weer terug in het water.

Verlepte sla eten

Ⓒ 123rf

Overigens kun je verlepte sla nog prima eten. De blaadjes blijven hun voedingswaarde dan nog gewoon behouden.

Je kunt de sla zelfs een oppepper geven! Laat de blaadjes daarvoor 10 minuten tot een uur weken in een bak met koud water. De sla wordt gerehydrateerd en oogt daarna weer fris. Het is wel raadzaam om eventuele bruine plekjes eerst van de sla af te snijden.