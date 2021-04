Ontspannen kun (en zou je moeten!) leren

„Nietsdoen is een kwestie van door de zure appel heen bijten”, verklaart psychologe en coach Nicole Honneff. „Zelfs zoiets aangenaams als een vakantie kan opgelegd en geforceerd overkomen. Je móet op vakantie en je móet er iets doen. Nou, niet dus. Mensen zijn van nature doeners en we hebben graag iets om handen. Op de momenten dat er weinig hoeft te gebeuren, vinden we dat lastig en komt schuldgevoel om de hoek kijken. Nietsdoen is not done. Nietsdoen voelt niet goed. Terwijl het juist ontzettend nuttig is! Je creëert ruimte en staat eindelijk stil bij waar het leven echt om draait. Je kunt je geest de vrije loop laten en je slaat aan het fantaseren. Nietsdoen levert de meest creatieve ingevingen op.”

Valkuil

Hoe gaan we daarmee aan de slag? Honneff: „Voor zulke dingen slaan mensen vandaag de dag steeds vaker aan het ’mindfulnessen’. Dan word je gedwongen niets te doen met als enige opdracht: let op de ademhaling. Zeker doen als je je er prettig bij voelt, maar je kunt dit varkentje uitstekend zelf wassen.”

„Als je écht niets gaat doen, zul je merken dat je gedachten alle kanten opschieten. Je krijgt op een onverklaarbare manier ineens jeuk op verschillende plekken en je móet krabben. Volkomen normaal, laat het maar gebeuren. Dat is nu net de valkuil, want het voelt onaangenaam. Je bent uit je comfortzone, het is een soort afkicken. En wat doen we als iets niet prettig voelt? Juist, dan gaan we snel wat anders proberen of doen. Dat is nou net niet de bedoeling.”

Hoe zorg je ervoor dat nietsdoen aangenaam wordt? De psychologe lacht: „Tja, dat is die zure appel. Volhouden! De kunst van het nietsdoen is alles wat er gebeurt gewoon te ervaren zonder dat je er iets van vindt of er iets mee moet. Op zo’n moment van rust komen gevoelens naar boven die je normaal geen aandacht geeft. Een natuurlijk afweermechanisme zorgt ervoor dat die emoties je niet ’storen’ als je bezig bent en je er geen aandacht aan wilt schenken. Terwijl ze dat wel verdienen! Alleen daarom is zo’n moment van nietsdoen zo belangrijk.”

Goed voelen

„Gewaarworden hoe je je écht voelt. Wat mij betreft is de vakantie het ideale moment om terug te gaan naar de kern en eens goed te voelen.”

Honneffs gouden tip voor rusteloze vakantiegangers die moeite hebben om op hun ligbedje te blijven liggen: „Blijf liggen. Net zolang tot het moment komt waarop je voelt: nu wil ik weer iets doen en niet omdat het moet. Vervang moeten door willen en je bent actief niets aan het doen.”

Toerismedeskundige en hoogleraar Emoties Ad Vingerhoets meent dat er ook een andere reden is waarom hedendaagse vakantiegangers moeite hebben met nietsdoen. „Ook aanzien en aftroeven zitten ons in de weg. We vliegen letterlijk alle kanten op of rijden driehonderd kilometer om een stapel stenen te bewonderen omdat je dat daar nu eenmaal doet. We moeten exotischer, bruiner, verder. Alles voor het ideale plaatje en dan ook nog eens online. Want het moet perfect overkomen op Facebookvrienden en Instagramvolgers. Bij de massa horen? Ons niet gezien! Prima, maar onthoud wel waar vakantie om draait.”

Psychologe Honneff: „Ontspannen en dingen doen die je écht wilt. Maar las die bezin-momenten in en houd vol! Gegarandeerd dat er uiteindelijk orde in de chaos ontstaat en dat je die vrije gedachtestroom je een hoop rust en nieuwe energie oplevert.”

„Je hoeft heus niet alleen op de bank te liggen. Bewegen mag! Ga ergens een kopje koffiedrinken, een krantje lezen of mensen kijken. Zodra het gevoel van ’moeten’ komt opborrelen, stop je met wat je aan het doen bent of waarnaar je op weg bent. Dat ontneemt je je vrijheid en dat is nu juist niet de bedoeling.”

Voel je niet schuldig

Schuldgevoel over nietsdoen komt voort uit onze opvoeding. We worden ingeprent om continu ons best te doen en worden gestimuleerd om ons schuldig te voelen als we het laten afweten. Lanterfanten is uit den boze! Bedenk dat alleen iets doen om van je schuldgevoel af te komen, nooit de oplossing is. Wat is het nut als je doet wat anderen willen maar zelf wil je het niet?

(dit artikel verscheen eerder in VRIJ-magazine)