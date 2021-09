Het is vandaag Internationale Dag van de Kokosnoot (en dit moet je weten over deze, jawel, vrucht)!

1) Een kokosnoot is dus geen noot

Hoewel de naam anders doet geloven is de kokosnoot eigenlijk helemaal geen noot, maar een steenvrucht, net zoals de kers, perzik en nectarine! Dit is vanwege het vezelige vruchtvlees dat aan de binnenkant zit.

2) ’t Is een klapper

Een kokosnoot wordt in Indonesië en Maleisië ook wel een ‘klapper’ genoemd, wat weer is afgeleid van het Maleise woord ‘kelapa’.

3) Hij leidde tot ophef (nou ja, de plukkers ervan)

In Thailand worden getrainde aapjes gebruikt om wel duizend kokosnoten per dag te plukken. Ziet er misschien schattig uit, maar het is natuurlijk nietr oké. De diertjes zelf worden er helaas absoluut niet vrolijk van. Dit leidde dan ook tot grote verontwaardiging, waarna PETA een oproep deed om alle kokosproducten uit Thailand te boycotten.

4) Gezond voor lichaam, huid en haar

Kokosnoten zijn erg gezond: door ze te eten krijgt je immuunsysteem namelijk een flinke boost! Dit komt door het laurinezuur dat erin zit, wat helpt bij het afbreken van vijandige bacteriën en het voorkomen van infecties. Daarnaast bevat een kokosnoot veel antioxidanten, wat een ontstekingsremmend effect heeft.

Ook op cosmetisch gebied zijn kokosnoten populair. De kokosolie wordt gebruikt in shampoos, cosmetica en zelfs als een natural teeth cleaner!

Mocht je de smaak persoonlijk niet lekker vinden, dan is dit dus ook altijd nog een goede optie. Het beste voor mens en milieu is om altijd te kiezen voor biologische en extra vergine kokosolie, aangezien de goedkopere, niet-biologische varianten onder onbekende omstandigheden worden geteeld.

5) Hij doet het goed in een cocktail

Dat je met een kokosnoot echt alle kanten op kunt, wordt maar weer bewezen met de Filipijnse drank genaamd ‘lambanog’. Dit is een traditioneel zelfgemaakt likeurdrankje met als hoofdingrediënt, jawel, gedestilleerd sap van de kokosnoot! Lambanog is behoorlijk sterke drank met een alcoholpercentage van rond de 40% - 45%. Cheers (en hik)!

6) Hij kent ook een spirituele betekenis

Kokosnoten worden gebruikt in spirituele en religieuze rituelen. Het breken van een kokosnoot staat symbool voor het breken van een ego, waardoor er meer ruimte wordt gemaakt voor nieuwe waarden en inzichten in een menselijk leven. Je kunt het dus zien als een ritueel voor mentale reiniging.

7) Dromen over een kokosnoot? Dit betekent het!

Ook in je dromen heeft de kokosnoot een diepere betekenis: het zien van een kokosnoot voorspelt onverwachte beloningen en geluk. Een droom waarin je zelf de kokosnoot bent daarentegen betekent dat je moet werken aan een beter imago.

8) Broertje van de bowlingbal

Net als bij een bowlingbal heeft een kokosnoot drie ‘ogen’. Twee ogen liggen dicht bij elkaar en het derde oog ligt een stukje verder op de schil. Tip: om een kokosnoot snel te breken moet je bij het zachtste van de drie ogen zijn. Die kun je met een mesje zo openen.

9) Al in de oorlog waardeerden ze hem

Het water in de kokosnoot is, dankzij de harde buitenkant, onaangetast door bacteriën en dus steriel. Om deze reden werd kokoswater in oorlogen gebruikt als een ontsmettingsmiddel, bij gebrek aan iets beters.

Vandaag de dag is kokoswater razend populair als basis voor smoothies en sportdrankjes: door het mineraal kalium hydrateert het namelijk nog beter dan ‘gewoon’ water!

10) Kokosnoten zijn prima zwemmers

Kokosnoten kunnen, als het zo uitkomt, makkelijk honderden kilometers in zee blijven drijven. Hierna kun je ze nog steeds gewoon eten, aangezien de smaak hetzelfde blijft.