Thomas heeft een oude Trojan en Goggo: ’Ik geniet van de muffe geur en het gerammel van de motor’

’Deze Trojan 200 was de eerste auto van mijn vader. Hij kocht hem in 1971 voor 125 gulden. Dwergauto’s waren toen uit de mode en je kon ze voor weinig geld vinden. Toen ik in 1973 werd geboren, ben ik met de Trojan uit het ziekenhuis opgehaald. Niet lang daarna besloten mijn ouders dat het tijd voor een ruimere auto was: een Goggomobil Limousine uit 1967 met een tweecilinder tweetaktmotor, een wat grotere en luxere dwergauto.

Op mijn 17e ben ik, zonder kennis of kunde, begonnen aan een soort restauratie van de Trojan die onder een zeiltje in de achtertuin stond. Na het behalen van mijn rijbewijs heb ik er 14 dagen mee gereden totdat de motor ontplofte. De Trojan ging de schuur in en ik durfde pas twintig jaar later een nieuwe opknappoging te doen, samen met mijn vader.

Hoewel ik veel plezier van de Trojan had, bleef ik nieuwsgierig naar onze Goggomobil. Een vriend zag hem twee jaar geleden in een museum staan. De eigenaar was na lang aandringen bereid om de Goggo te verkopen. Daarmee zijn mijn automobiele jeugdherinneringen compleet.

Ook de Goggo is technisch opgeknapt. Uiteraard met behoud van deukjes en roestplekjes. Zo horen dwergauto’s te zijn, vind ik. Als ik met de Trojan of de Goggo rijd, geniet ik van de muffe geur in het interieur, het gerammel en het gepruttel van de motor en de tectyl die bij warm weer uit de wielkasten druipt. De lachende gezichten en duimpjes omhoog van medeweggebruikers, niet te vergeten. Dat is precies zoals ik me dat van vroeger herinner.”

Eigenaar

Thomas Touw (47), fotograaf

Auto

Trojan 200

Bouwjaar

1963

Geschatte waarde

15.000 euro

Motor

0,2-liter eencilinder viertaktmotor, 9,5 pk

Topsnelheid

85 km/h

Toekomstplannen

„In originele staat bewaren en genieten.”