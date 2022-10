Premium Het beste van De Telegraaf

Natuur in Nederland Gratis groen voor een groenere omgeving

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

De Stichting meerbomen.nu redt zaailingen die het toch niet zouden overleven om ze elders een nieuw plekje te geven. Ⓒ meerbomen.nu

Hoe zorgen we dat meer mensen die tegels uit de tuin wippen en de omgeving op een makkelijke manier vergroent? Het was de vraag waaruit de stichting meerbomen.nu is voortgekomen. Het antwoord was even simpel als Nederlands: door gratis groen weg te geven.