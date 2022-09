Dag negatieve gevoelens! Dit is wanneer het tijd is om iemand te ontvolgen op sociale media

Misschien volg je ze wel: die influencer die alleen maar dat ene perfecte plaatje deelt waardoor het lijkt alsof zijn of haar leven alleen maar hoogtepunten kent (en waardoor jij eigen leven minder gaat waarderen). Of die ene Instagrammer die foto’s zó bewerkt waardoor jij je onzeker voelt over je uiterlijk.

Experts zeggen dat het in die gevallen beter is om die mensen te ontvolgen. „Meerdere onderzoeken wijzen uit dat er een sterke relatie is tussen sociale mediagebruik en depressieve gevoelens”, zegt psychotherapeut Nadia Adessi tegen USA Today. Dat heeft onder meer te maken met foto’s van anderen die niet overeenkomen met jouw eigen leven en je eigen normen en waarden. Tuurlijk is het soms leuk om af en toe weg te dromen bij perfecte plaatjes, maar het zien van foto’s die ver weg staan van je eigen leven kunnen dus een negatief effect hebben op jouw eigen emotionele welzijn.

Ontvolgen

Twijfel je of het tijd om iemand te ontvolgen, dan is het volgens Melissa Dowd van PlushCare, een online gezondheidsplatform, goed om jezelf de volgende dingen af te vragen:

- Hoe voel ik me bij het zien van bepaalde foto’s?

- Welke waarden deel ik met deze persoon?

- Zijn mijn normen en waarden gelijk aan die van de persoon die ik volg?

- Is dit een persoon waarmee ik in het echte leven graag tijd zou willen doorbrengen?

Gaat het om vrienden, familie of collega’s, dan kan het wat gevoelig liggen om ze te verwijderen als vriend. In dat geval kun je er ook voor kiezen om bij je instellingen aan te geven dat hun posts voor jou worden verborgen. Dan blijven deze mensen wel in je volgerslijst staan, maar dan zie je hun foto’s en filmpjes niet voorbij komen op je tijdlijn.

„Het is in ieder geval belangrijk dat je mensen volgt die je een goed gevoel geven”, zegt Adessi, die daar nog aan toevoegt dat het algoritme van sociale media je gelukkig ook een handje helpen. „Zie je iets waar je niet blij van wordt, probeer daar dan niet te veel mee te doen want anders blijven dat soort berichten in je tijdlijn verschijnen. Je kunt dus beter content liken en delen die jou inspireert, blij of aan het lachen maakt. Dan zul je automatisch meer van dat soort berichten tegenkomen.”