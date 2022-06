Jordi (34) heeft de speedboot waar hij altijd van droomde

’Mijn vader had vroeger een soortgelijke speedboot. Het was altijd bijzonder als we gingen varen, maar die momenten waren schaars. Als kind droomde ik dan ook al van mijn eigen speedboot zodat ik zou kunnen varen wanneer ik wil. Toen ik mijn eerste bedrijf oprichtte, ben ik gelijk gaan sparen.

Vroeger had ik wel aluminium platbodembootjes, maar dat is niet te vergelijken. Van de nieuwe speedboten heeft deze een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Ik heb er een paar bekeken, ook tweedehands, maar ik raakte verliefd op dit model. Licht, snel en een heerlijke combi van rustig kunnen cruisen en super snel knallen over een meer. Omdat-ie nieuw is, kon ik veel opties uitkiezen. Als je niet oppast, maak je je boot nog een keer zo duur.

Ik vaar vooral op het Markermeer. Zo ga ik geregeld met vrienden eten in Volendam of Muiden. Daar ben je met een kwartiertje, dan hapje eten en weer terug. De eerste tocht vergeet ik niet snel meer. Ik heb hem vanaf Meppel door de binnenwateren, over het IJsselmeer en Markermeer teruggevaren. Gelijk een prachtige tocht.

Varen is geweldig. Ik houd van snelheid en op het water lijkt alles twee keer zo snel te gaan. Het is ontspannen en spannend tegelijk. Er zijn veel regels die allemaal nieuw voor me zijn. Maar elke keer als ik instap en de motor start denk ik: het is me gelukt! Het is voor mij echt een mijlpaal. Ruim 25 jaar heb ik hier van gedroomd.”

Model

Focker Fibrafort 188 Joy speedboot

Werf

Focker in Spanje

Motor

Suzuki buitenboord, 140pk.

Waarde

€40.000

Onderhoud

600 euro, ligplaats 1500 euro, verzekering 700 euro, schoonmaken en winterstalling 900 euro