Column Babette: Even door de knieën voor de huismerken

Bij ons thuis is krimpflatie nu al het woord van het jaar. Mijn zoon die graag de hele dag door eet, gebruikt het te pas en te onpas, en ook mijn vriend kan er wat van. Zodra ik iets zeg over koekjes die alwéér op zijn, kijken ze elkaar triomfantelijk aan. Alsof zij er iets aan kunnen doen dat fabrikanten tegenwoordig een vals spelletje spelen door de chocoladereep lichter te maken, de flessen kleiner te maken en minder koek in het pak te stoppen.

Zoals veel Nederlanders ben ik een koopjesjager. Word blij van twee voor de prijs van een, kortingsstickers en bonuskorting. Ik geniet van Gierige Gerda op Instagram, vreet folders, ben dol op rubrieken waarin mensen hun boodschappenbudget en lijstjes delen en word door mijn vrienden niet geheel toevallig mevrouw Marktplaats genoemd.

En dan de krimpflatie. Ik let blijkbaar toch niet goed op in de supermarkt, want deze had ik niet door. De rest van Nederland gelukkig wel, want sinds de Consumentenbond in oktober het meldpunt Eerlijk is eerlijk opende, regent het klachten. De bond wilde zicht krijgen op stiekeme prijsstijgingen en misdragingen van bedrijven die de economische situatie misbruiken om er beter van te worden. En dat kregen ze.

De voorbeelden zijn talloos. Zo krijgt Karvan Cévitam ervan langs omdat dit product zogenaamd goedkoper zou zijn geworden. Ze vertelden er alleen niet bij dat de flessen tegelijk kleiner werden. Een prijsstijging dus in plaats van een daling. Ook een fout voorbeeld is de zogenoemde aanbieding van een bank: van €999 voor €849. Lijkt mooi, totdat de Consumentenbond erop wees dat ze diezelfde bank enkele maanden eerder voor veel minder dan de aanbiedingsprijs verkochten.

De Consumentenbond noemt het niet transparant. Wat natuurlijk neerkomt op volksverlakkerij, misleiding. Mijn oplossing: alleen nog huismerken kopen. Geen idee of ook daarmee wordt gerotzooid, maar ze kosten sowieso bijna de helft van een A-merk. Even door de knieën, naar de onderste schappen.

