Kookboek getest: vegetarische varianten van Aziatische klassiekers (+ recept voor vega rendang)

Wij houden van de Aziatische keuken. En wij houden van veggie. Veggie Aziatisch koken is dan ook een boek waar we heel erg naar uitkeken.

Auteur Rain Lündstrom, zo leert Google, is een Zweedse foodstylist die haar sporen verdiende als oprichter en hoofdredacteur van een veggie magazine. Haar Instagrampagina staat vol perfect gestylede plaatjes van eten. Maar zo hoort dat natuurlijk voor een foodstylist, dus we laten ons er niet door afschrikken.

Vanuit haar woonplaats Japan reist Lündstrom door Azië. Dat doet vermoeden dat ze weet waar ze het over heeft.

Als testrecept kiezen we Indonesische rendang. Ook dat moet ik even googelen om te weten wat het is. Ironisch genoeg blijkt rendang een puur vleesgerecht. De Indonesische variant van onze stoogvlees zeg maar, met een Aziatische kruidenpasta als smaakmaker en kokosmelk in plaats van ons flesje bruin bier.

Maar het principe is hetzelfde: je laat stukken rundvlees een lange tijd sudderen tot ze bijna uiteenvallen. Hoe gaat dat in een versie zonder vlees? Rain kiest niét voor vleesvervangers – die kun je wel gebruiken, geeft ze mee als tip – maar gaat voor bloemkool en zoete aardappel als basis. De ‘rendangfactor’ zit hem vooral in de kruidenmengeling.

Het aroma dat vrijkomt bij het fijnwrijven van komijn, kurkuma, paprika, koriander, chilipeper met look en citroengras in de vijzel, vormt wat mij betreft al een groot deel van het kook plezier (ken je de vreugde als een huisgenoot de keuken binnenkomt en spontaan begint te likkebaarden?).

Een groentecurry moet natuurlijk geen uren op staan; in hoeverre je dit gerecht in Indonesië dus ‘rendang’ zou mogen noemen laat ik in het midden. Maar het dampende geurige goedje dat na een half uur op onze tafel staat, is om duimen en vingers bij af te likken.

Alle ingrediënten, zelfs kardemompeulen en tamarindepasta, heb ik bovendien gevonden in de supermarkt (of toch de tweede, die je het adjectief ‘betere’ zou kunnen geven).

Dit aantrekkelijke kookboek – een pluim voor de fotografie! – bevat nog veel andere gerechten die niet al te moeilijk zijn en die vooral een welkome afwisseling zullen zijn in onze keuken, waar de vegetariërs het steeds meer voor het zeggen hebben.

Recept: Rendang met bloemkool en zoete aardappel

Nodig (4 porties – 25 minuten)

3 kleine gedroogde pepers

1 tl gemalen komijn

1 tl gemalen koriander

1 tl paprikapoeder

½ tl gemalen kurkuma

2 stengels citroengras, alleen het witte deel, heel fijngesneden

3 teentjes knoflook, fijngehakt

1 tl kokosbloesemsuiker of ruwe rietsuiker

½ bloemkool

2 el geraspte verse gember

1 middelgrote zoete aardappel, in blokjes van 2 cm

4 kardemompeulen

1 blik kokosmelk (400 ml)

2 el tamarindepasta (optioneel)

zout

zwarte peper

zonnebloemolie, voor het bakken

Voor erbij

gekookte rijst

2 lenteuitjes, fijngesneden

verse koriander

2 limoenen, in partjes

Bereiding

Wrijf de gedroogde pepers samen met de komijn, koriander, het paprikapoeder en de kurkuma fijn in een vijzel. Doe het citroengras en de knoflook erbij en wrijf nog een beetje. Voeg de suiker en circa 1 eetlepel heet water toe en wrijf tot de suiker is gesmolten.

Verdeel de bloemkool in kleine roosjes. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de specerijenpasta kort tot hij lekker begint te ruiken. Voeg de gember toe en bak hem een paar seconden mee. Doe bloemkool en zoete aardappel erbij en bak al omscheppend circa 3 minuten.

Plet de kardemompeulen met de platte kant van een mes zodat ze net openspringen. Doe ze in de pan en roer. Voeg de kokosmelk en eventueel de tamarindepasta toe, zet het vuur lager en laat het geheel circa 10 minuten zachtjes koken, tot de groenten gaar zijn.

Breng tussentijds op smaak met zout en peper. Verwijder de kardemompeulen.

Serveer de rendang met rijst. Garneer met lenteuitjes en koriander. Knijp de partjes limoen erboven uit.