Dagrecept: Quiche met ricotta en doperwten

Nodig voor 4 personen:

- 500 g bladerdeeg

- bloem om te bestuiven

- 200 g doperwten (diepvries, 10-15 min ontdooid)

- 3 tenen knoflook

(gesnipperd)

- 250 g ricotta (uitgelekt)

- 1 middelgroot ei

- 200 g mozzarella (stukjes)

- zout en versgemalen peper

- geraspte schil van 1 citroen

- 3 el munt (fijngesneden)

Optioneel: waterkers om te garneren

Verwarm de oven voor op 200 graden en rol het bladerdeeg uit tot 30 bij 25 cm. Bestuif een bakplaat met bloem, leg het deeg erop en dek af met een tweede bakplaat (zodat het deeg niet te veel rijst).

Bak het deeg 20 minuten en haal uit de oven. Als het deeg toch te bol staat, druk de bovenste bakplaat dan zacht aan. Laat even afkoelen. Doe drie kwart van de doperwten, de knoflook en 1-2 el water in de blender en maak een mooie, grove puree. Meng in een kom de ricotta en het ei. Schep de puree kort door de ricotta, zodat je nog witte en groene stukjes ziet. Schep de vulling op de taartbodem. Strooi de hele doperwten en stukjes mozzarella erover. Voeg zout en peper naar smaak toe en bak de quiche 15 minuten tot de rand mooi goudbruin is. Bestrooi met geraspte citroenschil, munt en eventueel waterkers. Je kunt meteen aan tafel.