Mijn klus: zo maakte Toine (62) helemaal zelf zijn eigen sauna

Door Hortence Chen

Toine Stokbroekx geniet van zijn sauna. „Ik wilde een rond dak.” Ⓒ foto Rias Immink

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week Toine Stokbroekx (62) in het Brabantse Waalre die in zijn achtertuin een zitkuil mét sauna heeft gemaakt.