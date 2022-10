Dagrecept: Tajine van kip met sinaasappel en kaneel

Je vindt in Marokko vaker de combinatie van vlees en fruit terug, bijvoorbeeld in de heerlijke stoofschotels die ze daar bereiden in de tajine: een kegelvormige stoofpot van aardewerk of gietijzer. Voordeel is dat het verdampte water uit het eten condenseert en weer terug in de schaal loopt.

Een alternatief is een braadpan met dikke bodem en een goed sluitend deksel. Deze kip-tajine komt uit Dit kookboek is je beste vriend van Lucy Tweed (Becht). Meng 2 el olijfolie met een scheutje citroensap, de ras el hanout, het paprikapoeder, peper en een snufje zout.

Voeg toe aan de kip, meng en laat een kwartier marineren. Bak de kip kort aan in een hete tajine. Zet opzij voor verder gebruik. Stoof de ui, de knoflook en de gember aan in de tajine met een scheutje olijfolie. Voeg de paprika, courgette, bouillon, het sinaasappelsap, zeste en et kaneelstokje toe en laat met het deksel erop 30 minuten sudderen. Voeg de laatste 10 minuten de kip en de veenbessen toe. Werk af met de amandelen en munt.

Nodig voor 4 personen:

- scheutje citroensap

- 1 el ras el hanout

- ½ el paprikapoeder

- 250 g kipfilet (in blokjes)

- 1 rode ui (fijngesneden)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 2 cm gember (geraspt)

- 1 rode paprika (in stukjes)

- 1 courgette (in stukjes)

- 100 ml kippenbouillon

- sap/zeste ½ sinaasappel

- 1 kaneelstokje

- 2 el gedroogde veenbessen

- 1 handvol blanke amandelen (geroosterd)

- verse munt