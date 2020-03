Shenmue 3 review

Wat is het?

Ruim 6 miljoen dollar werd er opgehaald via een crowdfunding. Het is ruim drie keer het bedrag dat nodig was om de game tot leven te wekken. Een goede zaak, want het eerste deel wordt door duizenden fans gezien als een klassieker. Zij kunnen geen genoeg krijgen van de Chinese cultuur en Ryo’s zoektocht naar de moordenaar van zijn vader. Het pakkende verhaal van Ryo in de reeks rollenspellen startte al voor 2000 en vormde de basis voor de huidige spellen in het genre.Shenmue 3 pakt het verhaal van RyoHazuki op waar het tweede deel 18 jaar geleden ophield. Voor fans is het eerste stuk van het spel gesneden koek, maar voor alle anderen is een samenvatting van het verhaal beschikbaar.

Voordat het 30 uur durende verhaal van Shenmue 3 begint is er een flinke portie van de reis achter de rug. Het is inmiddels 1987 en Ryo is vanuit Japan via Hong Kong naar een Chinees bergdorp afgereisd om de moordenaar van zijn vader te vinden. Tijdens deze zoektocht ontrafelt zich een eeuwenoud mysterie. Aan spelers de taak om het spoor van broodkruimels te volgen. Dit houdt in dat spelers alle hoeken en gaatjes van de pittoreske en authentiek ogende open spelwereld moeten onderzoeken om verder te komen. Door met mensen te praten worden hints opgedaan die je dichterbij je doel brengen. Dit gaat alleen niet zonder slag of stoot. Er is namelijk een georganiseerde bende die het mysterie ook probeert te ontrafelen en daarbij een spoor van vernieling achterlaat in het dorp.

Is het wat?

Deze zoektocht staat centraal in Shenmue 3. Hierdoor voelt het alsof ontwikkelaar Ys Net het hoofdverhaal op een laag pitje gezet heeft en je maar weinig stappen richting een conclusie zet. Anderzijds raak je bekend met diverse levendige omgevingen. Shenmue 3 weet te overtuigen in realisme doordat je regelmatig moet stoppen om te eten of drinken en geld moet verdienen voor de kost. Intussen verandert de dag regelmatig naar nacht, waardoor alles anders wordt. Verlichting gaat aan en muziek verandert en bewoners doen in de avond ook andere dingen dan overdag. Na een paar uur spelen voel je je hierdoor onderdeel van de spelwereld. Bovendien leer je de buurt kennen doordat je met iedereen praat en actief bezig bent om iedereen te helpen met hun problemen.

De bende die het dorp terroriseert, loop je daarbij regelmatig tegen het lijf. Op deze momenten merk je dat Shenmue 3 Kung-Fu elementen bevat. Door middel van gevechten moet je de bende afweren. Het vechten in Shenmue 3 is bijzonder eenvoudig. Je hebt een paar speciale bewegingen die toegankelijk zijn voor nieuwkomers en kunt gaandeweg in de lokale martial arts school nieuwe bewegingen leren die ingezet kunnen worden met een paar knoppen. Dat is prima voor nieuwkomers, maar voor doorgewinterde fans ontbreekt het aan een diepgaand en uitdagend vechtsysteem of een systeem waarbij je in level stijgt en zo nieuwe dingen leert. Op dit gebied is Shenmue 3 in de tijd achtergebleven.

Die achterstand komt ook naar voren in andere aspecten van het spel, al voelt het op deze vlakken eerder als een nostalgisch element aan dan een gemis. Het verhaal speelt zich in 1987 af en daardoor zijn er niet veel technologische hoogstandjes zoals iPads of smartphones te vinden. In plaats daarvan kun je in een casino eenvoudige spelletjes spelen, verzamel je kruiden en speel je oude arcade spellen in de speelhal aan de slag. Dit wordt in het spel niet alleen gebruikt om tijd te verdrijven, maar ook om geld te verdienen. Alleen voelt dat aspect wat ongebalanceerd aan. Op sommige momenten verplicht het spel je bijvoorbeeld om over een klein kapitaal te beschikken voordat je verder kunt. Op die momenten moet je ineens ontzettend veel dingen gaan doen zonder het gevoel te hebben verder te komen.

Plus- en minpunten

+ gaat direct verder op de eerdere delen

+ Heel veel te doen in de wereld

+ Je bent echt onderdeel van een wereld

- Geld verdienen is een verplicht rondje

- Is niet goed meegegaan met de tijd

Conclusie

Ondanks dat Shenmue 3 niet op alle vlakken mee is gegaan met zijn tijd, is het avontuur van Ryo erg vermakelijk. De open wereld geeft een levendig gevoel waarin je een overtuigend avontuur beleeft in een authentiek dorp. Voor fans zal het gevoel vooral aanwezig zijn dat er afgeweken wordt van de hoofdmissie, maar voor nieuwkomers is het een verhaal om van te smullen. Het open einde zorgt er bovendien voor dat je naar meer snakt.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL