De grootste ergernissen op vakantie

VakantieDiscounter vroeg 1840 Nederlandse vakantiegangers een enquête in te vullen over hun grootste ergernissen op reis. Wat blijkt? Andere toeristen die in de vroege ochtend al een ligbedje bij het zwembad claimen door er hun handdoek op te leggen, blijkt de grootste ergernis. Maar liefst 40% vindt het vervelend als anderen dit doen. Vakantiegangers die hun borden volscheppen bij het buffet en de helft laten staan (35%) wekken ook de nodige irritatie.

De reisorganisatie heeft de reizigers ook gevraagd wat de grootste tegenvallers aan een accommodatie zijn. De grootste ergernis is een vieze kamer (30%). Een accommodatie die er op de foto’s veel mooier uitziet dan in het echt (12%) is bovendien een irritatiepunt.

Ook de locatie van het verblijft valt wel eens tegen. De grootste hindernissen van de locatie: een omgeving die een bouwput is (25%), geluidsoverlast in de nacht (24%) en een onveilige buurt (21%).

Opdringerig

Buiten de verblijfsaccommodatie ergeren vakantiegangers zich het meest aan (strand)verkopers die te opdringerig zijn (46%), onbeschofte locals (20%) en te veel Nederlandse toeristen of Nederlandse tentjes (13%).