Suzanne voelt zich fysiek en mentaal veel beter Aanpassing leefstijl kan MS verlichten

Door Marion van Es

Suzanne Voogd: „Ik kan weer de persoon zijn die ik wil zijn.” Ⓒ foto Peter Verheijen

Tientallen jaren geleden was er nog weinig bekend over de oorzaken en behandeling van multiple sclerose (MS), maar dankzij onderzoek leren we steeds meer over deze zenuwziekte. Ook dat veranderingen in leefstijl mogelijk een positief effect op de klachten hebben. Susanne Voogd (46) ondervond dit nadat zij haar leven volledig omgooide.