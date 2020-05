Manicure door de gleuf van je brievenbus

Zo horen wij met regelmaat een draaiorgel in onze buurt. Nu er in de winkelstraten voor de draaiorgelman geen droog brood valt te verdienen, speelt hij tegen betaling felicitatieliedjes voor de deur van de eenzame jarige. En wat een succes! Met het feestvarken hangen ook de buren zingend en klappend uit het raam.

Corona-omdenkers als de orgelman laten zien dat crisis ook leidt tot kansen en creativiteit. Briljant zijn de nagelstudio’s die nu manicurebehandelingen geven door de gleuf van de brievenbus. En natuurlijk moeten de bedenkers van een drive-in bioscoop ruim baan krijgen. Ook de onderneemster die haar klanten via Facetime door haar cosmeticazaak leidt, verdient de creativiteitsprijs.

Dan de dj die nu silent disco’s op balkons organiseert zodat je vanuit je eigen huis toch een feestje met de buren viert. Of neem de ongekende vraag naar de culinaire thuismaaltijden van sterrenchef Joris Bijdendijk. Als een van de eersten pakte hij de bakfiets en bracht driegangendiners rond, inclusief een playlist vol fijne achtergrondmuziek. Daar word je toch blij van?

Koningsdag leek dit jaar ook een uitdaging, maar we waren niet voor één gat te vangen. Zo speelden we sjoel bij de ene buren, darts bij de volgende en tafeltennis aan het eind van de straat. Schoolden niet samen en waren toch met elkaar. Of we bezochten het digitale Vondelpark, ook zo leuk. Even leek het erop dat kinderen niet konden schitteren met hun drumstel, goocheltrucs en dansmoves, totdat Vondelpark Live uit de grond werd gestampt. Kinderen konden via YouTube losgaan in het digitale park. Zo kregen ze toch applaus en ontvingen via een Tikkie centjes in hun digitale petjes. Voor de omdenkende initiators was er een staande ovatie.

