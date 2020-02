Dit is de vernieuwde Jaguar F-Type!

Een tijdloze schoonheid als de Jaguar F-Type doet je beseffen hoe snel de tijd gaat. Hij (of zij?) oogde nog even vers als bij de introductie zeven jaar geleden. Maar aangescherpte uitstootnormen hebben Jaguar gedwongen om het motorenaanbod te reviseren, waarbij ook de rest van de auto maar is aangepakt. Is deze nieuwe versie nog steeds zo begeerlijk?