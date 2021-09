Nederlanders kijken uit naar wintersportvakantie

Dat zegt Belvilla op basis van de laatste cijfers. De boekingen naar wintersportvakantie zijn namelijk weer gestegen. Vooral de boekingen naar de traditionele wintersportlanden zit de laatste weken in de lift.

Oostenrijk blijkt de populairste bestemming: zo is het aantal geboekte vakantiehuizen in Oostenrijk voor de eerste maanden van 2022 met 165% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De boekingen nemen ook week na week toe: zo noteert de vakantiehuizenverhuurder een stijging van 20% ten opzichte van vorige week.

Twee jaar geen wintersport

Volgens Hanita van der Meer van Belvilla en OYO Vacation Homes is die stijging goed te verklaren: “Vorig jaar was op wintersport gaan natuurlijk bijzonder lastig gezien de vele reisrestricties. Bovendien waren sommige wintersportgebieden gewoon niet toegankelijk voor toeristen. Nu zijn de vooruitzichten positief”, zegt zij. „Nederlanders hebben hun skivakantie bijna twee volle jaren moeten missen, zodoende wil iedereen zeker zijn van zijn of haar plekje in hun favoriete wintersportoord.”

Ook andere wintersportlanden zoals bijvoorbeeld Frankrijk (+24%) ziet men een stijgende trend in het aantal boekingen.