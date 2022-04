Premium Het beste van De Telegraaf

Ouders verrast na Poolse verhuizing Zorgen om opslag van stamcellen na faillissement stamcelbank Cryo-Save: ’Communicatie is waardeloos’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Marion Andriessen betaalde 1500 euro voor de opslag van haar stamcellen. Eind 2021 kwam ze erachter dat Cryo-Save niet meer bestond. Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam - Nederlandse ouders verkeren in onzekerheid over de stamcellen die ze van hun kinderen bij de geboorte hebben laten invriezen door het inmiddels failliete commerciële bedrijf Cryo-Save. Stamcelbank Famicord in Polen zegt 98 procent van de stalen te hebben overgenomen, maar dat de inventarisatie ’een ingewikkelde en tijdrovende klus’ is. Intussen worden de ouders herhaaldelijk via de mail aangespoord een contract met Famicord te sluiten.