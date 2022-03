Onbewoond tropisch eilandje zoekt eigenaren

Coffee Caye, dat onlangs officieel is omgedoopt tot Prinsdom Islandia, is een onbewoond stukje grond in de Caraïbische Zee van ongeveer 1,2 hectare groot, omgeven door indrukwekkende koraalriffen en omzoomd met mangroven. Klein maar fijn, want in slechts vijf minuten loop je van de ene kant van het eiland naar de andere.

Bijzonder aan Prinsdom Islandia is dat het een zogenaamd crowdfunded-eiland is. Kort gezegd komt het erop neer dat er geld wordt ingezameld om er een „nieuwe duurzame democratische micronatie” te realiseren. Voor 3250 dollar, omgerekend 3000 euro, kun je al een deel van het eiland bezitten.

Gareth Johnson is de man achter het project Let's Buy an Island. Hij laat aan reiswebsite Travel + Leisure weten dat hij het helemaal ziet zitten om een klein vakantiepark te bouwen op het eiland met toeristenaccommodaties in zeecontainerstijl of glamping-tenten die met een kleine winst kunnen worden verhuurd.

Tot nu toe toe hebben zich zo’n tachtig investeerders gemeld. Marshall Mayer, Johnsons compagnon, zegt dat Let's Buy an Island niet bedoeld is om er rijk van te worden. Het is de liefde voor reizen en de droom om een eigen eiland te bezitten, wat hen drijft, zo stelt hij.